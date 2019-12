Black parking : vers la stimulation du secteur du commerce dans les centres-villes de Nice

Malgré la tension qui s’exerce dans l’Hexagone, cela n’empêche pas les français de bien préparer les fêtes de fin d’année. A l’approche de ces dernières, la ville de Nice a adopté une stratégie particulière afin de stimuler le commerce de proximité. En effet, il y a une opération lancée par les commerçants et la municipalité afin d’offrir des parkings gratuits pour la clientèle. Il s’agit du « black parking ». Cependant, l’accès à ces derniers est bel et bien limité. Seulement quelques villes sont concernées par cette mesure.

Black parking : comment ça marche ?

Bonne nouvelle. Face à une concurrence rude du commerce en ligne, la ville de Nice vient de lancer une nouvelle politique de redynamisation du commerce de proximité. Il s’agit d’offrir des parkings gratuits pour la clientèle dans les centres-villes. Il a été dénommé le « black parking ». Par ailleurs, seules quelques villes pourraient profiter de cet avantage comme le parking de Corvésy, celui de Marshall, le parking du Promenade des Arts et de Palais Masséna. Bien plus attrayant que les mesures déjà mis en place dans la cité Phocéenne, la clientèle dans ces villes auront droit à 3 heures de parkings gratuits.

Cette mesure prendra effet le mois de décembre prochain. Selon les prévisions, deux week-ends avant l’arrivée de Noël seront consacrés à cette opération dont le 15 et 16, puis le 22 et 23 décembre.

Manifestement, le « black parking » s’organisera comme suit :

Des « chèques-parkings » seront offertes par les commerçants à leur client. En effet, 15000 tickets seront valables durant toute l’opération.

Par le biais de l’application « PaybyPhone », le commerçant pourra payer d’une seule clique le parking de son client. En plus, la mesure d’attractivité a été bien mise en œuvre par l’association Nice Shopping. Les 50 premiers utilisateurs de cette application auront droit à un remboursement de 100 euros de la part de l’association.

Du coup, les clients pourront bénéficier de quelques heures de parkings gratuits sur les zones prédéfinies.

Cela pourra amener les français à se déplacer pour acheter leurs cadeaux de Noël au lieu de parcourir différents sites de vente en ligne.

Des parkings gratuits dans la ville de Nice : pour quelles raisons ?

La fête de fin d’année approche à grand pas. Et cela nécessite une belle préparation pour chaque niçois comme l’achat des cadeaux ou bien d’autres accessoires. C’est dans ce cadre qu’une initiative a été prise par la municipalité de Nice et les commerçants dans le but de stimuler les ventes des petites boutiques. Ces dernières commencent à sentir le vent du commerce en ligne prendre le dessus des ventes.

Entre autres, cette mesure va de pair avec la politique d’attractivité des clients. Le « black parking » peut inciter les français à faire leur achat dans les boutiques de proximités pendant les fêtes de fin d’année. Cela augmenterait le chiffre d’affaires du secteur du commerce de proximité. Et donc, cela pourrait remettre en valeur ces petits commerces dans les centres-villes.