Connaître et déguster les vins de Provence

Le vin est une boisson particulièrement appréciée par les français. A part la dégustation, la production non plus n’est pas en reste. La région provençale est particulièrement reconnue pour la diversité de ses crus. Si vous êtes un amateur de vins, vous ne pouvez pas passer à côté des délices comme le Château Léoube ou les autres Côtes de Provence. La richesse de leurs champs de raisins permet de s’adonner à diverses saveurs. En cadeau pour un proche ou pour soi-même, il importe de connaître les spécificités des vins de Provence pour bien choisir lequel se procurer… en premier.

Les saveurs fruitées du vin rouge

Vous pouvez retrouver ici les Grands Vins de Provence. Dès la première gorgée du vin rouge de Provence, les fruits rouges sont à l’honneur. Selon le cépage, d’autres arômes peuvent être ressentis comme le réglisse ou les épices douces. De plus, l’élevage en fût durant 2 à 5 ans permet une bonne structuration du vin et une harmonisation de ses divers arômes. Si vous êtes en quête de puissance, optez pour les rouges Bandol qui proviennent des crus locaux et issus du cépage mourvèdre. Plus leur tanin est riche, plus la capacité de garde est considérable. En outre, plus ils sont conservés, plus d’autres arômes complexes se développent. C’est le cas notamment, des fruits noirs, du sous-bois et du musc.

La fraîcheur du vin blanc

Outre la fraîcheur, l’onctuosité caractérise aussi le vin blanc de Provence à la différence du vin blanc pétillant italien. Si vous dégustez l’ugni blanc ou le roll, vous serez étonné de tomber sur des saveurs comme des agrumes ou des fruits blancs. Si vous optez pour du vin blanc élevé en fûts, vous aurez l’occasion d’apprécier du vin gras riche en arômes complexes comme le miel ou les fruits secs. Si vous cherchez les goûts voisins à la pâte de fruits et à la résine, choisissez les cassis. Complexes, ronds et racés, vous pourrez savourer les parfums des fleurs blanches grâce au vin blanc. Vous pourrez le déguster à diverses occasions, avant, après ou pendant les repas.

L’originalité du vin rosé

La Provence dispose d’une large gamme de vins rosés. Du vin léger et frais jusqu’au bellet en passant par le vin gras et structuré, il y en a pour tous les goûts. Pour l’apéritif, optez pour le rosé léger. Ses arômes délicats de bouquet de fleurs, d’agrumes et de fruits rouges vous rappelleront la mandarine et le pomelo. Pour vos repas, choisissez le rosé vineux élevé en fût et vinifié, il procure des parfums de pot-pourri et d’encaustique sans oublier les épices douces. Grâce au cépage braquet, le bellet est un vin rosé fin dont l’églantine et la rose sauvage sont les arômes dominants d’un délicat bouquet.

En conclusion, la Provence dispose de cépages de qualité comme Syrah, mourvèdre et carignan. D’Avignon à Nice, le domaine viticole est vaste et enrichi grâce au climat méditerranéen. Les choix de vins sont multiples et répondent aux diverses envies des amateurs de vins.