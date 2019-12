Ligue 1 – 32eme journée : match nul logique entre l’OGC Nice et le stade Rennais

Ce dimanche, l’OGC Nice a accueilli le stade Rennais au stade de l’Allianz Riviera pour le compte de la 32eme journée de Ligue 1. Avec des niçois assez dominant, les bretons ont failli perdre la 5eme position du classement général après avoir été menés au score. Mais heureusement pour Rennes, les Aiglons n’ont pas pu profiter de leur atout notamment au niveau de la possession de balle. La rencontre s’est achevé avec un nul à un but partout. D’ailleurs, Rennes a brillé pour son 8eme match sans défaite.

Pour la 8eme fois de suite, le Stade Rennais a effectué une parfaite prestation en ramenant un point de Nice. En effet, la 32eme journée de Ligue 1 s’est tenue au stade de l’Allianz Riviera opposant les Aiglons et les bretons de Sabri Lamouchi. Les deux formations ont concédé un match nul à un but partout malgré une dominance sans finition des niçois de Lucien Favre dont une possession à plus de 60% contre 40% pour le stade Rennais.