Pourquoi choisir Nice pour retrouver son âme sœur ?

Vous êtes toujours célibataire et vous vous égarez ? Vous cherchez votre moitié ou pourquoi pas l’amour ? Ou tout simplement, vous avez besoin de faire des petites rencontres coquines ? Une petite virée vers le Sud de la France, vous offrira surement un plaisir. D’après des sondages effectués par une application dédiée à une rencontre en ligne, la zone où se concentrent plus de clique se situe dans la Côte d’Azur. Tout cela s’explique en quelques sortes par la multiplicité des activités à Nice. Cependant, Paris risquerait-elle d’être détrônée par la ville de Nice en la matière ?

Nice est-elle une nouvelle destination pour les célibataires ?

Ce n’est pas encore sûr. Mais, la réalité risque de tout basculer. Nice pourrait surpasser Paris en termes de fréquentation et de rencontre amoureuse. C’est ce dont une application de rencontre en ligne a évoqué après avoir effectuée quelques sondages sur leur plateforme.

Depuis un certain temps, le nombre de clique en vue d’organiser un rendez-vous galant ou bien de flirter en ligne augmente de plus en plus du côté de la cité Phocéenne. Cela montre un énorme potentiel de retrouver son âme sœur à Nice. En effet, il est conseillé pour les célibataires qui ont du mal à rencontrer la bonne personne à s’orienter vers le Sud de la France. Là-bas, chacun a plus de chance de faire une rencontre avec un taux assez élevé de clique.

Pour quelles raisons ? Toujours selon les analyses, c’est surtout grâce au coup de soleil et les plages paradisiaques de Nice. Il y a notamment plusieurs sites touristiques très attrayants dans cette partie de la France. Ce qui attire de plus en plus d’étrangers. Et cela génère également des rencontres. Désormais, la ville azuréenne est-elle en train de surpasser la capitale de l’amour, Paris ?

Le top 10 des villes qui attirent plus de célibataire en France

Avec 45 millions de swipes chaque jour, la France fait partie des pays les plus actifs en matière d’utilisation des applications pour faire une rencontre amoureuse. Toujours dans la première place de la ville la plus côtoyée par les célibataires, Paris risque d’être surpasser par les autres grandes villes. Malgré l’augmentation des trafics dans la ville de Nice, la capitale tient encore sa notoriété en matière de rencontre amoureuse aussi bien en ligne ou physiquement. Elle dispose d’innombrables atouts pour accueillir de nouvelles rencontres même si elle est loin d’avoir sa propre plage. Par ailleurs, des monuments historiques attirent pas moins d’un millions de visiteurs chaque année dans la capitale française. Tout cela fait qu’elle ne risque pas d’être détrônée par la ville de Nice.

Cependant, la cité Phocéenne reste à la quatrième position des villes où l’on enregistre plus de swipes juste après Toulon et Le Havre. Ensuite, Toulouse se trouve à la cinquième place. Puis, Saint-Etienne, Marseille, Montpellier et Lyon Nantes se placent successivement à la sixième, septième, huitième, neuvième et à la dixième position.